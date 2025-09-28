CALCIO, SERIE C: IL LECCO “FRENA”. 0-0 INTERNO CON LA GIANA ERMINIO

Ripresa subito movimentata con diversi cambi da entrambe le parti: il Lecco inserisce Metlika e Voltan, Giana risponde con Albertini. La gara resta bloccata, con poche vere occasioni: un paio di calci piazzati della Giana non impensieriscono Furlan, mentre l’ammonizione di Mallamo sottolinea la crescente tensione.

A metà tempo fioccano nuovi cartellini, tra cui quelli a Capelli e Battistini. Sono le invenzioni di Zanellato a creare pericoli, prima per Furrer (salvato da Zenti) e poi di testa su suggerimento di Battistini, finita a lato di poco. Alle due squadre non manca la voglia di vincere, ma tra corner e cambi il punteggio non si sblocca. Ancora nel finale il Lecco ci prova con Sipos e Pellegrino e c’è una possibile revisione FVS per un fallo in area, ma non viene assegnato il rigore.

Commento finale

Match molto combattuto e spezzettato, con il Lecco più intraprendente e pericoloso soprattutto sulle palle inattive, ma troppo impreciso sotto porta. La Giana si difende con ordine, affidandosi alle ripartenze e al pallone alto, strappando di fatto un punto prezioso. Nei 6′ di recupero cartellino rosso per Pinto, ma l’espulsione viene verificata e successivamente cancellata.

Risultato finale che rispecchia l’equilibrio visto in campo, per una gara intensa ma senza reti. Domani il Vicenza affronta in casa la Pro Vercelli, per una notte il Lecco è primatista solitario del girone.

RedSpo

LECCO-GIANA ERMINIO 0-0

Arbitro Iacobellis della sez. AIA di Pisa

Spettatori: 2.637, di cui 15 ospiti