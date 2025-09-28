CALCIO, SERIE C: IL LECCO “FRENA”. 0-0 INTERNO CON LA GIANA ERMINIO

LECCO – Avvio equilibrato al Rigamonti-Ceppi, con il Lecco che prova subito a prendere campo ma trova poche soluzioni offensive contro una Giana molto compatta e aggressiva negli spazi. I blucelesti cercano la via del gol sui calci piazzati: da registrare la clamorosa occasione di Tanco al 33’, con il palo che nega il vantaggio ai padroni di casa, e la pericolosa incornata di Sipos poco dopo.
Gli ospiti rispondono soprattutto con calci d’angolo e qualche mischia in area, ma Furlan è sempre attento. Primo tempo combattuto, ricco di contrasti e cartellini, che si chiude a reti inviolate.
Ripresa subito movimentata con diversi cambi da entrambe le parti: il Lecco inserisce Metlika e Voltan, Giana risponde con Albertini. La gara resta bloccata, con poche vere occasioni: un paio di calci piazzati della Giana non impensieriscono Furlan, mentre l’ammonizione di Mallamo sottolinea la crescente tensione.
A metà tempo fioccano nuovi cartellini, tra cui quelli a Capelli e Battistini. Sono le invenzioni di Zanellato a creare pericoli, prima per Furrer (salvato da Zenti) e poi di testa su suggerimento di Battistini, finita a lato di poco. Alle due squadre non manca la voglia di vincere, ma tra corner e cambi il punteggio non si sblocca. Ancora nel finale il Lecco ci prova con Sipos e Pellegrino e c’è una possibile revisione FVS per un fallo in area, ma non viene assegnato il rigore.
Commento finale
Match molto combattuto e spezzettato, con il Lecco più intraprendente e pericoloso soprattutto sulle palle inattive, ma troppo impreciso sotto porta. La Giana si difende con ordine, affidandosi alle ripartenze e al pallone alto, strappando di fatto un punto prezioso. Nei 6′ di recupero cartellino rosso per Pinto, ma l’espulsione viene verificata e successivamente cancellata.
Risultato finale che rispecchia l’equilibrio visto in campo, per una gara intensa ma senza reti. Domani il Vicenza affronta in casa la Pro Vercelli, per una notte il Lecco è primatista solitario del girone.
RedSpo
LECCO-GIANA ERMINIO 0-0
Arbitro Iacobellis della sez. AIA di Pisa
Spettatori: 2.637, di cui 15 ospiti