CALCIO/SETTE INNESTI PER IL LECCO ALTA, AL DEBUTTO IN PRIMA CATEGORIA

LECCO – Nella scorsa stagione la formazione della prima squadra del GSO Lecco Alta, che quest’anno festeggia i 10 anni di fondazione e per settimana prossima ha organizzato un torneo giovanile per ricordare il decennale, ha disputato un ottimo campionato di 2ª categoria piazzandosi al secondo posto. La squadra ha quindi disputato e vinto i playoff provinciali giocando poi i regionali conclusi con tre squadre a pari merito in testa. Complice la differenza reti, i lecchesi hanno chiuso al 3° posto e la mancata promozione in categoria superiore. Al fine luglio è arrivato il ripescaggio in prima categoria. Una grande soddisfazione per la società del presidente Lorenzo Villa nata solo 10 anni fa dalla fusione tra GSO Laorca e GS San Giovanni diventando la seconda squadra di calcio per importanza di Lecco città, dopo la Calcio Lecco.

La Lecco Alta si è rafforzata sul mercato estivo nei vari reparti in cui c’era necessità. Il direttore sportivo Marco Aldeghi, insieme allo staff, ha lavorato per predisporre una rosa all’altezza della categoria.

Sette i nuovi innesti, di qualità, tra i verdeblù. Sono arrivati i difensori Mattia Passerini (da Civate) e Davide Sinopoli (dalla Rovinata), i centrocampisti Mattia Fabrizio (dall’Aurora S.F), Manuel Gentile (da Civate), Luca Mazzarini (da Civate) e Francesco Galli (dal Valmadrera) e l’attaccante Tommaso Spreafico (da Galbiate).

“È ripartita martedì 20 agosto la preparazione estiva questa stagione. Le ambizioni sono sicuramente quelle di mantenere la categoria, nonostante le difficoltà che si potranno incontrare. – ha commentato mister Luca Valsecchi – Tutti sono pronti ed entusiasti per affrontare una stagione che sarà impegnativa e ricca di impegni, ma sicuramente con un sapore speciale.”

La stagione della formazione lecchese è iniziata domenica primo settembre con la Coppa Lombardia, gara che è terminata con il risultato di 1-1; Il campionato invece è iniziato con qualche difficoltà. La trasferta di domenica 8 settembre contro l’Albosaggia Ponchiera si è conclusa 2-1 per gli avversari, mentre domenica 15 settembre i lecchesi sono stati sconfitti in casa per 1-0 dalla Polisportiva 2B.