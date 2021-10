LECCO – “Mi sono rotto le scatole di sentire che abbiamo giocato bene. Voglio tre punti, anche sporchi, con cattiveria agonistica e garra”. Così Mauro Zironelli carica i suoi in vista di Lecco-Virtus Verona in programma alle 17.30 allo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’.

Gli avversari si presentato sul Lario carichi dall’entusiasmo di due recenti vittorie anche se il loro campionato non è ancora stato decifrato.

Per ritornare a fare risultato ed evitare che si parli di crisi il mister scommette su Galli: “Merita una partita da titolare, è un ragazzo importante che ci darà una mano”. Parole di elogio anche per Morosini, che sta tornando in forma, e Ganz. Tornerà Masini all’esterno, dalla parte opposta è in vantaggio Celjiak ma scalpitano Reda e Bia.

Ancora indisponibile il lungodegente Giudici, i blucelesti non potranno contare su Purro e sugli squalificati Marzorati e Zambataro.

La probabile formazione (3-4-3): Pissardo; Enrici, Battistini, Merli Sala; Celjak, Kraja, Galli, Masini; Ganz Mastroianni, Morosini