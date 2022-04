LECCO – Il Lecco arriva a Bolzano con l’infermeria piena ma Luciano De Paola è convinto di poter far bene contro la corazzata Sudtirol. “I ragazzi si sono allenati bene, sono sereni e vogliono fare risultato – conferma il mister – anche perché alle spalle abbiamo Pro Vercelli e Triestina che non ci permettono distrazioni”.

Tanti gli indisponibili, sia di lungo corso, sia per le squalifiche disciplinari – Sparandeo e Vasic – sia per infortuni: Ganz ha un ginocchio malconcio ed è un paio di partite che stringe i denti dunque si ferma un giro, Marzorati è fermo per un problema alla schiena, Merli Sala non si allena da una settimana e per la caviglia di Capoferri tocca attendere ancora una decina di giorni.

Formazione obbligata dunque per i blucelesti sabato pomeriggio, con difesa a tre – Cejliak, Ricci, Battistini – causa l’assenza di altri centrali, e attacco affidato a Petrovic. In panchina, accanto a qualche rinforzo dalla primavera, anche Kraja, che ha lamentato un fastidio al polpaccio durante l’impegno con la nazionale. A centrocampo dunque Lora, Morosini e Masini dovranno garantire i 90 minuti.