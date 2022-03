LECCO – Si annuncia un Rigamonti-Ceppi delle grandi occasioni mercoledì alle 18 per la sfida tra Lecco e Juventus under 23.

I tifosi blucelesti spingeranno la squadra nella conquista della sesta vittoria casalinga consecutiva ma il primo ostacolo è proprio l’ex Iocolano. “Lo rispettiamo ma in campo sarà un avversario” taglia corto Luciano De Paola, che potrà contare sul rientro di Cejak, Battistini e Capoferri, quest’ultimo confermato tra i titolari. A centrocampo hanno già un posto Kraja e Masini, per l’attacco accanto a Ganz il mister non esclude sorprese anche perché ha fiducia in tutto il gruppo. “Ho visto i ragazzi concentrati e arrabbiati, sanno che in questa partita dobbiamo mettere anima e cuore”.