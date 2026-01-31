CALCIO, TRENTO-LECCO 1-1: IN EXTREMIS MARRONE RIPRENDE CANDELARI

TRENTO – La Calcio Lecco di Federico Valente, dopo la pesante caduta contro l’Inter U23, riparte da Trento in una trasferta complicata. Alla vigilia 44 i punti dei blucelesti contro i 34 dei trentini. Una gara difficile e combattuta che termina sul risultato di 1-1. I gol nella ripresa: vantaggio di Candelari e rete del pari di Marrone al 50′.

Il primo a provarci è Zanellato dopo 7′ con un tiro da fuori che termina alto. 60 secondi dopo angolo per il Trento con salvataggio di Marrone, poi tiro di Maffei che si prende un altro corner. Tanti gli errori in fase di passaggio da una parte e dall’altra. Alla mezz’ora un corner lecchese si trasforma in un contropiede per il Treno, ma Tanco sventa il pericolo. Dopo un fallo in attacco di Basili, arriva la più grande occasione del primo tempo per il Trento con Fossati che prende la traversa a Furlan battuto. Dopo 2′ di recupero si va all’intervallo.

Le formazioni tornano in campo per la ripresa senza sostituzioni. Dopo 5′ pericoloso angolo trentino con colpo ditesta di Chinetti e parata di piede di Furlan, che salva gli ospiti. Poco dopo, sempre dalla bandierina, colpisce Fiamozzi e salva Bonaiti. Al 13′ girandola di cambi: fuori Benedetti e dentro Candelari, fuori Fossati per Sangalli, fuori Zanellato per Mallamo, fuori Basili per Parker e fuori Mihali per Nova. Al 18′ però Mallamo si fa male, la sua gara dura pochissimo: entra Duca. Al 23′ uscita provvidenziale di Furlan al limite che salva il risultato su Chinetti. Poco dopo la mezz’ora Pellegrino si divora il vantaggio calciando altissimo all’altezza del dischetto. Al minuto 38 i blucelesti capitolano: segna Candelari con una mezza girata in acrobazia.

Pellegrino al 46′ potrebbe pareggiare, ma il palo lo ferma. Due minuti dopo grandissima chance lecchese ma Marrone spreca di testa su assist di Parker. L’1-1 però è solo rimandato e stavolta proprio Marrone non sbaglia al minuto 50.

Lecco momentaneamente ancora secondo, in attesa del match dell’Union Brescia sul campo della Giana Erminio.

TRENTO-LECCO 1-1

Primo tempo 0-0



TRENTO (4-3-3): Barlocco; Fiamozzi (34′ st Corallo), Trainotti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (14′ st Sangalli), Benedetti (14′ st Candelari); Chinetti, Capone (dal 44′ st Ladisa), Pellegrini (34′ st Triacca). In panchina: Costantini, Tommasi, Ebone, Muça, Miranda.

All. Tabbiani

LECCO (3-4-3): Furlan; Tanco, Marrone, Mihali (14′ st Nova); Rizzo, Zanellato (14′ st Mallamo, 18′ st Duca), Metlika , Anastasini (25′ st Furrer); Bonaiti, Basili (14′ st Parker), Pellegrino. In panchina: Dalmasso, Constant, Alaoui, Ferrini, Sipos, Lovisa.

All. Valente.

ARBITRO: sig. Mattia Nigro della sez. AIA di Prato.

RETI: Candelari (TN) al 38′ s.t., Marrone (LC) al 50′ s.t..

SPETTATORI 1.300 (trasferta vietata ai tifosi blucelesti)

