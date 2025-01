CALCIO: TRIANGOLARE IN AMICIZIA AD ANNONE TRA SQUADRE UNDER 14

ANNONE BRIANZA – Giornata di calcio e divertimento ad Annone per il triangolare di calcio giocato tra l’Oratorio Pescarenico, il San Giorgio Annone e l’oratorio San Giuseppe di Olginate.

Le partite e i campionati Under 14 sono progettati per sviluppare le abilità tecniche e tattiche dei giovani calciatori, promuovendo al contempo valori come il fair play, la collaborazione e il rispetto delle regole. Nelle gare disputate, senza classifica, l’Olginate ha vinto 2-1 con il Pescarenico, poi Annone-Pescarenico 3-0 e Olginate-Annone 3-2.

A fine torneo il GSO S. Giorgio Annone ha offerto una fetta di panettone e pandoro a tutte le squadre partecipanti.

G. P.