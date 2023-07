Abbiamo appreso nella tarda serata di lunedì 17 luglio del parere del Collegio di Garanzia del Coni, che ha accettato le motivazioni del Perugia Calcio, riammettendolo in serie B e condannando pertanto la Calcio Lecco all’esclusione.

Non possiamo che esprimere in maniera forte e decisa il nostro totale dissenso rispetto a questa decisione: fa male dover constatare che il merito sportivo non sia stato riconosciuto, nonostante il parere dell’assemblea della FIGC riunitasi in data 7 luglio, non più tardi di 10 giorni fa. È impossibile spiegare a generazioni di tifosi blu-celesti, da coloro che hanno visto militare la nostra squadra in serie A negli anni ’60 ai più piccoli, che hanno festeggiato solo qualche settimana fa, questa scelta: pertanto non possiamo arrenderci all’idea che norme burocratiche astratte possano soffocare il vero senso dello sport!