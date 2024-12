CALCIO. TUTTO NEL FINALE, IL LECCO SI FA RIPRENDERE SU RIGORE AL 96MO

CHIOGGIA (VE) – Allo stadio ‘Ballarin’ di Chioggia va in scena lo scontro valido per la ventesima giornata del girone A di Serie C tra l’ultima in graduatoria, l’Union Clodiense, e il Lecco che sopravanza in classifica i veneti di 13 lunghezze.

Il 2024 dei blucelesti termina incredibilmente senza una sola affermazione in trasferta. E stavolta è successo sul campo dell’ultima in classifica, una Union Clodiense piena di buona volontà ma decisamente inferiore sotto il punto di vista tecnico alla squadra di Gennaro Volpe.

Dopo un primo tempo ben condotto dai padroni di casa, il Lecco si fa avanti e riesce a cogliere il vantaggio all’82º con Leone Sipos.

Sembra fatta, specialmente quando passano 5 minuti di recupero ma un rigore nega la soddisfazione al club di via Don Pozzi: Verde sigla il pareggio dal dischetto al 96º.

Fine anno triste

RedSpo