LODI – Emozionante 2-4 esterno del Lecco a Lodi ai danni del Fanfulla allo stadio ‘Dossenina’, dove i blucelesti vanno sotto due volte ma riescono ad avere la meglio con un bel poker di marcature – siglato nell’ordine da Pinzauti, Mangni, Zambataro e da uno Scapuzzi che si conferma bomber assai “caldo”.

Terza vittoria nelle ultime tre amichevoli per la squadra di mister Tacchinardi, buon viatico in vista del campionato – come noto “rinviato” a settembre.