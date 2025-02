CALCIO. UNA BELLA ROVINATA RIMONTATA IN TRASFERTA DAL CORTENOVA

CORTENOVA – La Rovinata, pur disputando un buon match, torna dalla trasferta in Valsassina con il Cortenova a mani vuote. Buon avvio di partita per i biancorossi che al 20’ passano meritatamente in vantaggio con un colpo di testa di Mangili su calcio d’angolo. La gioia per il vantaggio dura pochi minuti; al 23’ il Cortenova pareggia con un tap-in dopo un insidioso diagonale respinto da Roselli. La partita è equilibrata e prosegue con un buon ritmo ma senza grosse occasioni da rete per entrambe le squadre, a parte un palo colpito dai padroni di casa.

Ad inizio ripresa i valsassinesi passano in vantaggio con un gol in sospetto fuorigioco: traversone dalla sinistra e deviazione in rete da parte di un attaccante solo a due passi dal portiere; l’arbitro coperto non vede la posizione irregolare del giocatore e tra lo stupore di tutti convalida la rete. I biancorossi provano a reagire e a imbastire buone trame di gioco ma il Cortenova si difende bene, anche con interventi duri, non permettendo ai nostri ragazzi di trovare la via del gol. Le uniche occasioni arrivano da due insidiose punizioni dal limite calciate di poco a lato. Nel finale il Cortenova in contropiede potrebbe arrotondare ma è ancora il palo a salvare la porta di Roselli.

Merita una menzione il capitano Mangili, che torna dopo lo stop di un mese per guai fisici e sfodera la consueta ottima prestazione, dando maggior solidità ed equilibrio alla fase difensiva – in più realizza la bella rete del momentaneo vantaggio biancorosso.