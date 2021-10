CREMA (CR) – Non riesce il riscatto, dopo la sconfitta interna contro il Renate nel turno infrasettimanale, alla Calcio Lecco 1912, in campo contro la Pergolettese nell’undicesima giornata di campionato di Serie C.

LA CRONACA

Partono meglio i padroni di casa che si rendono pericolosi soprattutto su settore di destra grazie alle incursioni di Bariti. Il vantaggio meritato per la Pergolettese arriva al 17′ quando Scardina salta più in alto di tutti e batte Pissardo con un colpo di testa su un cross da calcio d’angolo. Il gol sveglia parzialmente i lariani, che cercano di alzare i ritmi creando qualche blanda occasione da palla inattiva. Il primo parziale si chiude, senza troppe emozioni, con i blucelesti in svantaggio.

Nella ripresa Zironelli opta per un doppio cambio in attacco, togliendo gli spenti Ganz e Petrovic per Mastroianni e Iocolano ma sono poche le emozioni. Finisce con tre ammonizioni per i blucelesti – Kraja, Iocolano e Marzorati – ed è la rete di Scardina a decidere il match.