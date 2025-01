CALCIO UNDER 16. LA ROVINATA PAREGGIA CON IL ROVAGNATE IN TRASFERTA

ROBBIATE – Sul campo del Centro Sportivo di Robbiate è finita in parità la partita tra Rovagnate e Rovinata Under 16. Un pareggio che aggiunge un prezioso punto in classifica, ma che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Piffaretti. La squadra della Rovinata termina sotto di due reti la prima frazione di gara, a causa anche di una prestazione al di sotto delle aspettative e troppo remissiva nei contrasti.

Nella ripresa gli Allievi 2009 hanno giocato e combattuto come sanno fare e cambiato il volto alla partita. Il susseguirsi delle reti (2-1, poi 2-2 quindi il sorpasso sul 3-2 ) – aveva fatto sperare in un meritato successo.

Risultato che proprio nel finale è sfumato, dapprima per la mancata assegnazione di un rigore sull’intraprendente Brusadelli e poi con l’assegnazione, negli ultimi minuti, di un calcio di punizione che ha portato al pareggio della squadra di casa. La rete del sorpasso, messa a segno da un arcigno Missaglia, difensore di fascia, non ha purtroppo portato la sperata vittoria. Gli altri marcatori il capitano Troka su rigore e il centrale Civilini grazie a una deviazione.

I ragazzi della Rovinata si erano presentati in emergenza con soli due cambi a disposizione – due giovani del 2010.

RedSpo