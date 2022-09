VICENZA – Con un netto 4-0 il Vicenza ha chiuso il capitolo Lecco. Ieri sera i blucelesti sono stati travolti dalla corazzata veneta, costruita per risalire subito nella serie cadetta.

Pronti via e al 12′ il ‘Loco’ Ferrari mette in rete un cross di Dalmonte, complice uno Stucchi non impeccabile nell’uscita. Al 34′ il fuorigioco toglie a Ferrari la gioia di una doppietta, ma è solo questione di tempo, è infatti lui l’autore del raddoppio al 61′ con un destro micidiale nell’angolo della porta. Il Lecco si squaglia e in una manciata di minuti il Vicenza chiude la partita: al 63′ segna Stoppa su punizione, al 65′ Greco mette la firma sul 4-0 definitivo.