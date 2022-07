LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha ingaggiato a titolo definitivo Gabriele Vavassori.

Gabriele Vavassori è un difensore centrale classe 1998 che si è fatto le ossa nel settore giovanile della Pro Vercelli prima di passare all’Inveruno. Successivamente ha vestito le maglie di Arconatese, Pianese, Vado, Torres e nell’ultima stagione del Fano.

Finora ha collezionato 7 presenze in Serie C con la maglia della Pianese e 120 presenze in Serie D nel corso della sua carriera.