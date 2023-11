VERSO IL DERBY DEL LARIO: FABREGAS GUIDA IL COMO E SFIDA I BLUCELESTI

COMO – Cita l’atteggiamento che chiede ai suoi calciatori e la sua filosofia di gioco, più che l’avversaria del derby del prossimo martedì 28 novembre alle 18.30 allo stadio ‘Sinigaglia’: Cesc Fabregas, neo allenatore a sorpresa del Como (a destra con una giovane tifosa) si è presentato così in queste ore dopo il blitz della proprietà indonesiana – che ha recentemente cacciato il tecnico Moreno Longo malgrado un’invidiabile situazione di classifica, all’insegna del “vogliamo vincere ma anche giocare bene”.

Ma prima dell’attesissimo derby del Lario (che in Serie B torna dopo “secoli” la prossima settimana), sabato alle 14 il Como sfida l’altra neo promossa FeralpiSalò in quello che sarà il debutto in panchina dell’ex campionissimo sul campo. Il quale sull’altra sponda del lago non ha però lasciato il segno nella sua ultima esperienza da calciatore.

Vedremo invece le sue qualità da trainer – responsabile formale per il momento è Marco Cassetti, stante la mancanza del patentino necessario per allenare nella serie cadetta da parte del grande Fabregas.

