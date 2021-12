LECCO – Oggi alle 14:30 i blucelesti di mister De Paola in scena al ‘Garilli’ per sfidare il Piacenza in una partita di grande delicatezza visto il momento-no del Lecco con quattro ko consecutivi.

L’allenatore subentrato al pur bravo Zironelli cerca la “svolta” per la stagione della squadra di via don Pozzi, chiedendo “Una prestazione coraggiosa” ai suoi ragazzi:

Di seguito i convocati da De Paola per il ‘Garilli’. Lecco News seguirà il match di Piacenza con servizi a fine partita.