LECCO – “È stato un onore e sono orgoglioso di aver sudato per questa maglia e questi colori. ARRIVEDERCI LECCO“. È con queste parole che Simone Iocolano, trequartista gioiello ormai ex bluceleste, anticipa gli annunci ufficiali relativi al calciomercato invernale.

Una foto scattata con il braccio alzato, mentre saluta i suoi tifosi allo stadio Giuseppe Moccagatta, proprio quella che potrebbe essere la sua nuova casa: già, perchè il fantasista classe ’89 sarebbe in procinto di approdare nella sua città di nascita, Torino, sponda bianconera, pronto a illuminare l’attacco della formazione della Juventus Under 23.

Un addio pesante, soprattutto per i tifosi, che vedevano in “Ioco” l’asso su cui puntare per la rinascita lecchese. Tanti i saluti social anche dei compagni di squadra, a giustificare l’imminente addio: da Lino Marzorati, che scrive “Aver giocato con te = essersi sentiti ancora calciatori”, a Mattia Tordini, che con ogni pronostico dovrà caricarsi sulle spalle l’attacco bluceleste, per non far rimpiangere il partente Iocolano.

Insomma, i Di Nunno l’avevano anticipato proprio ieri, quando parlavano di “partenze importanti”, ma in pochi avrebbero pronosticato una cessione del calibro di Simone Iocolano, che da oggi, con ogni probabilità, tornerà a Lecco solo da avversario.

RedSpo