SASSUOLO – Siamo solo ad aprile, ma già iniziano a suonare le sirene del calciomercato. Uno dei nomi più attesi per la prossima sessione estiva è sicuramente quello del galbiatese Manuel Locatelli, protagonista di un’ascesa formidabile nelle ultime due annate con la maglia del Sassuolo; un exploit che è coronato con il primo gol in Nazionale, realizzato nel 2-0 contro la Bulgaria dello scorso 28 marzo.

Chi non nasconde la sua passione per il tuttocampista scuola Milan è la Juventus, squadra che per molti è la destinazione più probabile di “Loca“.

Proprio sulle possibili attenzioni della Vecchia Signora e dell’Inter, il classe ’98 così si è espresso nei giorni scorsi: “Certi attestati di stima e l’interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta”.

Strizzata d’occhiolino alla Juve che è arrivata anche con la confessione secondo cui Pirlo e Marchisio erano tra gli idoli del lecchese quando era ragazzo. E non passa di certo inosservata la miriade di commenti che i supporters bianconeri gli dedicano in commento ai suoi post social.

Ma non sono solo le big italiane ad ammirare il talento di Locatelli. Rumours d’oltremanica parlano di possibili interessi da parte del Manchester City, mentre in Spagna c’è chi scommetterebbe che il galbiatese sia entrato nell’orbita madrilena, sponda Real. E anche lo stesso neroverde non sembra disdegnare l’opzione estera, che commenta con un secco “non mi precludo niente”.

Insomma, il portacolori del calcio lecchese, come lui stesso ha chiarito, vivrà un finale di stagione pensando solamente al suo Sassuolo, ma non può che prepararsi a un’estate “turbolenta”.

