CALEOTTO, ‘ORIZZONTE’ CHIEDE STUDIO SUL TRAFFICO. LA MAGGIORANZA DICE NO

LECCO – Nel corso della seduta fiume di consiglio comunale per l’approvazione del PGT, il gruppo consigliare Orizzonte per Lecco ha proposto un ordine del giorno nel quale chiedeva semplicemente di dare mandato all’amministrazione di mettere in campo uno studio analitico sulle criticità viabilistiche che oggi (e in futuro) attanagliano il delicatissimo snodo compreso tra corso Matteotti, via Balicco, via XI febbraio, largo Caleotto e via Fiandra.

“Una semplice richiesta, che aveva lo scopo di fornire alla città uno strumento aggiornato e puntuale di analisi su questa zona, per provare a porre rimedio a quello che rischia di diventare un nodo ancora più congestionato”.

“Nell’area del Caleotto attualmente sono già presenti una molteplicità di funzioni: scuole, stadio, esercizi commerciali, uffici, residenze, servizi sanitari – spiega il candidato sindaco di Orizzonte per Lecco Mauro Fumagalli – L’Amministrazione comunale ha già fatto intendere di non voler in alcun modo recedere dall’idea di realizzare nella stessa zona un hub dei bus in via Balicco. In più, nell’area ex Leuci (sul cui futuro, come già espresso nel dibattito di Consiglio, questa amministrazione non ha lasciato spazio ad alcun confronto preventivo) sono destinate a sorgere nuove residenze, una struttura commerciale, strutture sanitarie e nuovi parcheggi. In più, ecco che alla Meridiana potrebbe essere realizzata pure la quarta torre, in un complesso che potrebbe ospitare ulteriori nuove strutture alberghiere”.

Da qui la domanda: “La viabilità in quella zona è già oggi compromessa. Cosa accadrà quando approderanno lì tutte queste altre nuove funzioni oltre a quelle già esistenti? Nessuno evidentemente sembra volerlo sapere, visto che questa maggioranza che sostiene il sindaco Gattinoni ha preferito bocciare l’ordine del giorno che avevamo proposto e che chiedeva di realizzare uno studio viabilistico, documento che invece dovrebbe già di consuetudine essere un elemento fondamentale da tenere in considerazione da subito quando si tratta di valutare progetti così complessi”.

“Quale disegno di città si sta scegliendo per la Lecco del futuro? – conclude Fumagalli – Quale idea si sta portando avanti sull’area del Caleotto? Le scelte non possono essere raccontate solo come decisioni tecniche né come somma di singoli interventi, qualcuno spieghi ai cittadini cosa si vuole fare complessivamente della nostra città”.