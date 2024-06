CALO DELLA LEGA ALLE URNE. BUTTI: “BENE VANNACCI, CHE DELUSIONE BOSSI”

A carattere nazionale se devo essere onesto mi sarei aspettato qualcosina di più, magari un dato molto più vicino al 10 se non proprio la doppia cifra, ma lucidamente dico che il risultato non è da buttare. Si è migliorato dalle politiche e da qui bisogna ripartire.

In provincia scendiamo leggermente in punti percentuali rispetto alle politiche e regionali ma restando in linea con il dato di circoscrizione, eravamo la terza provincia alle regionali oggi però scendiamo ma va detto che le province che ci hanno superato avevano tutte candidati di territorio e sono convinto che questo aiuti moltissimo anche nella corsa al voto.

Restiamo seconda forza di coalizione e da qui dobbiamo ripartire per migliorarci sempre di più.

Vannacci che fa il pieno di voti anche da noi è la dimostrazione della trasversalità di quella preferenza che viene scelta anche dal nostro elettorato premiando la scelta fatta dal segretario federale.

Mi hanno chiesto di Bossi… Sono profondamente deluso perché è impensabile uscire con una frase del genere a urne aperte, e spostare. Io non parlo di tradimento del padre fondatore, ma sicuramente da parte di chi oggi ne sfrutta la sua immagine per pro domus sua.

Daniele Butti

Segretario provinciale Lega Salvini Premier