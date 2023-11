CALO DI VENTO, KITER IN DIFFICOLTÀ NEL LAGO SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

LECCO – La squadra nautica dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuta per soccorrere una persona in difficoltà in acqua. L’equipaggio, una volta raggiunta quest’ultima ha scoperto che si trattava di uno sportivo su un kite surf – il quale, a causa di un calo di vento, era rimasto in mezzo al lago e tentava con l’attrezzatura di raggiungere la riva attirando l’attenzione dei passanti che a loro volta hanno dato l’allarme.

La persona è stata trasportata in zona sicura e la squadra è quindi rientrata.

RedCro