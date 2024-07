CALOLZIO, 27ENNE INVESTITO FORSE DOPO UNA RISSA: ACCERTAMENTI IN CORSO

CALOLZIOCORTE – Incidente dai contorni ancora poco chiari a Calolziocorte: nella serata di mercoledì 10 infatti, intorno alle 20:45, un giovane di 27 anni è stato investito sul tratto della Lecco-Bergamo in zona Foppenico.

Dopo l’apprensione iniziale, vista la chiamata in codice rosso, il giovane è stato portato all’ospedale di Lecco in codice giallo dall’ambulanza dei Volontari del soccorso calolziesi, intervenuta insieme a un’auto medica e ai Carabinieri di Lecco.

La dinamica, però, non ancora del tutto chiara: pare infatti che il 27enne sia stato coinvolto in una rissa nella zona, in cui sarebbero spuntati anche dei coltelli, e sia stato poi investito volontariamente dal suv di uno dei coinvolti al culmine della tensione.

Sembra che l’investitore, fuggendo, abbia inoltre trascinato in strada uno degli ombrelloni delle attività presenti nelle vicinanze.

Le verifiche del caso sono attualmente in corso, aggiornamenti su questa pagina.