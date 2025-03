CALOLZIO: 42ª CAMMINATA DEL PAPÀ, PIÙ DI 460 I PARTECIPANTI A SALA. LE FOTO

CALOLZIOCORTE – Numeri record per la Camminata del Papà 2025, organizzata dall’Unità Pastorale di Calolzio, Sala e Foppenico: per l’edizione numero 42, infatti, sono stati ben 462 i partecipanti, che hanno voluto gareggiare per gli ambiti premi nelle più disparate categorie o passare un pomeriggio all’insegna della socialità e del divertimento.

A concludere per primo i 7 chilometri del percorso, con un tempo di 28’39’’, è stato Andrea Pigazzini; a seguirlo, facendo registrare un tempo di 30’37’’, Giorgio Lanzoni, mentre in terza piazza è arrivato Davide Carenini (31’30’’).

Per la classifica femminile, a trionfare è stata Serena Mascheri, che è giunta al traguardo dell’oratorio in 35’10’’; completano il podio “in rosa” Verena Rossi e Ambra Valsecchi.

Il trofeo più ambito della speciale domenica è stato vinto dalla coppia formata da Roberto e Simone Montezzano, che sono arrivati primi nella categoria padre e figlio under 12 in 42’10’’.

Il primo papà è stato Nicolò Bianchi, che ha portato a termine la gara in 32’10’’. A seguirlo, la prima mamma Orsola Purita, che ha fatto segnare un crono di 42’10’’.

Tantissimi i bambini e ragazzi a partecipare, con le rispettive categorie under 8 vinte da Gabriele Somensini e Alba Amigoni, le under 10 da Samuele Aloe e Melania Fusca e le under 14 da Pietro Pigazzini e Letizia Fusca.

La camminata ha raccolto intorno a sé anche più generazioni: il premio per il partecipante più giovane è andato infatti alla piccola Aria Sampietro, nata il 17 novembre dello scorso anno, mentre quello per il “corridore” più anziano è andato all’arzillo classe 1942 Mario Sala.

Ultimo ma non per ultimo, uno speciale riconoscimento alla classe di catechismo presente più numerosa: la quarta elementare di Sala (in copertina) è riuscita ad aggiudicarsi un buono pizza da gustare tutti insieme.

La giornata si è conclusa con un pranzo comunitario e i saluti, in attesa della prossima edizione di un evento che non passa mai di moda.

Michele Carenini

A seguire una galleria fotografica delle premiazioni, scatti gentilmente concessi da Oratorio di Sala