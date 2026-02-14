CALOLZIO: 5 PERSONE INTOSSICATE DAL MONOSSIDO IN VIA MANDAMENTALE

CALOLZIOCORTE – Paura alle prime luci dell’alba di venerdì 14 febbraio a Calolziocorte, dove si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un appartamento situato in via Mandamentale.

L’allarme è scattato intorno alle 6 del mattino, quando sul posto è intervenuta un’autopompa del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, chiamata a operare per la presenza di gas pericolosi all’interno dell’abitazione.

A seguito dell’esposizione al monossido di carbonio, cinque persone – due adulti e tre minori – sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati sottoposti a controlli approfonditi a scopo precauzionale.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i tecnici di ATS, impegnati negli accertamenti di competenza per individuare le cause dell’intossicazione e verificare eventuali malfunzionamenti degli impianti.

RedCro