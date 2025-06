CALOLZIO, 80MILA EURO DI IMU EVASA DA RECUPERARE, ATTESI ALTRI 200MILA

CALOLZIOCORTE – Nei prossimi mesi a Calolzio, grazie ai controlli degli uffici, il Comune recupererà 80mila euro di Imu evasa. Come ha spiegato il sindaco Marco Ghezzi, il recupero dell’Imu evasa “è una procedura standard, che si ripete anche più volte all’anno. Spesso si tratta di evasori inconsapevoli, che emergono da controlli incrociati”.

I controlli effettuati dagli uffici di piazza Vittorio Veneto hanno permesso di individuare chi non aveva pagato il dovuto o chi non sapeva di dover versare importi diversi. Sull’imposta non versata sarà applicata una sanzione del 30%.

“La stima – chiarisce il primo cittadino – viene fatta all’inizio anno in base allo storico, poi però ci possono essere oscillazioni. Quest’anno si dovrebbero recuperare oltre 200mila euro. Ovviamente si controllano prima le annualità che rischiano di andare in prescrizione”.

In questa tornata di controlli, sono state emesse 137 avvisi per il periodo 2015-2023, permettendo al Comune di incassare circa 80mila euro, di cui 65mila euro di imposta evasa e 11mila di sanzioni.

Gli uffici comunali annunciano ulteriori verifiche per il periodo 2020-2024, con nuovi avvisi previsti entro la fine dell’anno per il periodo del 2020.

Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Le sanzioni del 30% sono previste dalla normativa nazionale per omessi, tardivi o parziali versamenti. La somma accertata di 76.861,63 euro sarà inserita tra le entrate del Comune per il 2025, mentre i 3.490 euro di interessi andranno in un fondo apposito.

Questa è solo l’ultima delle verifiche effettuate per scovare i furbetti dell’Imu. Nel 2021, il sindaco aveva previsto che le verifiche di quell’anno avrebbero portato 240mila euro. L’anno successivo, operazioni simili avevano evidenziato la presenza di crediti per oltre 130mila euro.

