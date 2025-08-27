ADDIO A CALOLZIO A FRANCO ANGOLINI, FONDATORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI

CALOLZIOCORTE – Ieri notte è venuto a mancare all’età di 93 anni Franco Angolini, volontario molto conosciuto nella cittadina dell’hinterland lecchese. Lascia la moglie Rosa Angela e i figli Claudio e Marco.

Angolini viene così ricordato dal gruppo Cambia Calolzio: “Ha avuto una lunga e intensa vita pubblica e politica, caratterizzata da una socievolezza prorompente che l’ha portato anche ad essere il costruttore, nonché fondatore, del “centro sociale anziani di Calolziocorte”. Figlio della classe operaia, iscritto al PCI, lo ricordiamo anche per il suo impegnativo lavoro nella preparazione delle feste dell’Unità in Val Macogna di Calolziocorte. La storia di Franco è un immenso impegno portato avanti con dedizione per una società di uguali e una Calolziocorte dove tutti potessero sentirsi a casa loro. Sta a noi mantenere vivo il suo esempio di vita. Condoglianze da parte di Cambia Calolzio ai famigliari e a tutte le persone che lo stimavano e gli hanno voluto bene. Ciao Franco”.

Funerali domani, giovedì 28, alle 10 nella parrocchiale di Foppenico.