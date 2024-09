CALOLZIO: IN CORSO DANTE UNA ROTONDA AL POSTO DEL CONTESTATO “T-RED”

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha deciso di eliminare definitivamente l’impianto “T-Red” che controllava l’incrocio tra corso Dante e via Galli. Dopo un incontro con la società che gestiva l’appalto a causa di alcune parti del contratto non gradite, le parti hanno concordato che l’impianto, già fermo da circa due settimane, non sarà più riacceso e verrà smantellato nei prossimi giorni. Al momento l’amministrazione è in dialogo con la società per la rescissione del contratto.

La decisione di disattivare il T-Red non è stata dettata solo dall’elevato numero di sanzioni emesse nei pochi mesi in funzione, ma anche da diversi problemi riscontrati nella gestione da parte della società appaltatrice. L’amministrazione ha infatti precisato che sono stati commessi errori nell’emissione delle multe a danno dei cittadini, con un conseguente carico di lavoro maggiore per gli uffici comunali, occupati a risolverli.

Una piccola parte delle sanzioni sarà annullata dalla polizia locale per gli errori del sistema, ma le molte infrazioni che riguardano il superamento della linea d’arresto con il semaforo rosso, che comportano una multa di 42 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente, rimarranno perché violazioni reali del codice della strada.

Il sindaco Marco Ghezzi, a seguito della vicenda, ha confermato la volontà di eliminare il semaforo e sostituirlo con una rotonda a raso, sfruttando lo spazio disponibile e il fatto che nella zona è vietato il transito ai camion.

Ghezzi ha però precisato che le difficoltà viabilistiche rimarrebbero in parte anche con questa soluzione, poiché si creerebbero ingorghi arrivando da Lecco al semaforo di largo Garibaldi.

Michele Carenini