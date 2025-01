CALOLZIO, QUESTA SERA AL LAVELLO FRANCO CARDINI SULLA GUERRA A GAZA

CALOLZIOCORTE – Oggi, mercoledì 29 gennaio alle 21, al Monastero di Santa Maria del Lavello (via Padri Serviti, 1), l’Associazione Culturale Identità Europea in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello ospita il professor Franco Cardini, che presenterà il libro “Gaza, nulla sarà come prima“.

“Gaza. Da mesi è il luogo in cui esplodono sanguinosamente tutte le contraddizioni dell’occidente, davanti al peggior massacro di popolazione civile dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

L’attacco palestinese del 7 ottobre 2023, con tutte le sue ambiguità ancora irrisolte, ha infatti originato una sanguinosa rappresaglia contro la popolazione civile della Striscia, mentre la guerriglia di Hamas non ha cessato di colpire l’esercito israeliano, le cui reali perdite rimangono ignote. Nel frattempo larga parte della società civile israeliana si è sollevata contro un governo fondamentalista e bellicista, chiedendo a gran voce le dimissioni del governo Netanyahu e nuove elezioni. Di fronte a ciò, troppi media dell’occidente tacciono, minimizzano, mentono.

Grazie anche a voci di intellettuali e giornalisti israeliani liberi, questo saggio ricorda a tutti le cause reali e profonde dello scontro israelo-palestinese”.

Di tutto questo se ne parlerà con il professor Cardini, anche alla luce degli ultimi sviluppi della scena internazionale.

Franco Cardini, professore emerito all’Istituto di Scienze Umane e Sociali/SNS, Directeur de Recherches presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Studioso delle Crociate di fama internazionale, ha lavorato per più di trent’anni in Terrasanta. Fondatore e primo presidente dell’Associazione Identità Europea, è direttore responsabile del progetto Domus Europa.

Per prenotazioni scrivere a identitaeuropealombardia@gmail.com.