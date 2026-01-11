A CALOLZIO UN’ALTRA PERSONA SPARITA: SI CERCA BRUNO QUADRIO, 47ENNE

CALOLZIOCORTE – Dal pomeriggio di ieri, 10 gennaio, il quarantasettenne Bruno Quadrio (nella foto in copertina), residente a Calolzio, risulta scomparso. Ne dà conto la Prefettura di Lecco con un appello per la sua ricerca.
Indossava una tuta nera, è calvo ed ha gli occhi scuri. Chiunque lo veda o venga in contatto con lui è pregato di avvisare prontamente la Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte (al numero di telefono 0341.641069) o le altre forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche.
RedCro