CALOLZIO BENECOMUNE: “SALVINI PASSA MA NON FERMA… ALLORA SCRIVIAMO AL MINISTERO”

Il Gruppo Calolziocorte BeneComune, in merito alla discussione avvenuta durante la seduta del Consiglio Comunale, precisamente al punto 10 dell’Ordine del Giorno: “Studio di un diverso tracciato viario tra Lecco-Bergamo” e a quanto riportato sulla stampa, ritiene doveroso far conoscere alla cittadinanza quanto accaduto durante la seduta.

In particolare la strumentale conduzione del Consiglio Comunale da parte del Sindaco Ghezzi che, di fatto, ha volutamente trasformato un’adunanza consiliare in una vera e propria assemblea pubblica che all’apparenza potrebbe sembrare un’azione partecipativa e democratica, ma in realtà pensata per sottrarsi e sottrarre la maggioranza ancora una volta, alla responsabilità del voto della mozione inoltrata dai Comitati ai Sindaci, in totale sfregio del regolamenti comunale che assegna al Sindaco il ruolo di garante della conduzione delle assise consiliari.

Confermiamo che le perplessità, i dubbi e le contrarietà espresse sulla mozione dal Sindaco, potevano essere recepite dal nostro Gruppo Consiliare che era disponibile a discuterne la sera stessa, proponendo una versione “emendata” che soddisfacesse le sue richieste.

Più volte in Consiglio abbiamo chiesto la parola per chiederne la sospensione e per ridare ordine alla discussione: richiami e richieste totalmente ignorate in quanto, il Sindaco, volutamente aveva indirizzato la discussione verso una proposta alternativa al testo della mozione pur di non votare il punto all’ordine del giorno, ovvero una lettera da inviare al Ministero (della serie il Ministro Salvini “passa” ma non si ferma mai a Calolziocorte… allora scriviamo al Ministero) dando “il contentino” ai presenti che, favorevolmente, accoglievano la proposta e, successivamente, annunciando il ritiro della mozione che Lui stesso aveva presentato all’o.d.g. e per sottrarsi dall’imbarazzante silenzio dei Consiglieri di maggioranza alla richiesta di esprimere il loro pensiero di fronte a una problematica così importante per la nostra Città, Calolziocorte BeneComune ritiene che la lettera sia un’iniziativa del Sindaco per “prendere e perdere tempo” considerato che è trascorso un prezioso anno dalla presentazione della nostra mozione e come tale non può essere da noi condivisa.

Ci riserviamo di valutare quanto successo in Consiglio, confermando la volontà di continuare il percorso avviato nella primavera scorsa con un Consiglio Comunale Straordinario sul tema specifico della Lecco-Bergamo, seguito con la presentazione di una Mozione dove già si chiedeva la verifica del progetto per una diversa soluzione progettuale e dalla costituzione di un Comitato. Tutto questo non per la contrarietà alla realizzazione della Lecco-Bergamo ma con la forte convinzione che questo progetto totalmente sbagliato, se non rivisto, porterà ad una paralisi vera e propria della Città.

Calolziocorte BeneComune