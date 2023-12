CALOLZIO: 14 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI

CALOLZIOCORTE – La serata di giovedì che ha anticipato il consiglio comunale è stata l’occasione per consegnare le borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie. Il sindaco Marco Ghezzi ha introdotto l’appuntamento sottolineando che “l’amministrazione comunale, come tutti gli anni, vuole premiare i ragazzi che si sono distinti nel loro percorso scolastico. Ritengo che riconoscere il merito di questi ragazzi sia fondamentale, perché dà loro forza ed entusiasmo per continuare la loro strada con lo stesso spirito ed arrivare nel mondo del lavoro preparati, con “sacrifici” positivi che facciano raggiungere loro dei risultati importanti”.

Il sindaco ha poi ceduto la parola al vicesindaco e assessore all’istruzione Aldo Valsecchi: “il premio non è riferito solo all’anno passato, ma al vostro intero percorso; noi riteniamo che la conoscenza debba essere sempre affiancata da solidi principi morali e non debba essere finalizzata solo ad ottenere risultati positivi nello studio, ma sia indispensabile per arricchire la propria personalità, che ci aiuta a trovare il nostro posto nella società in cui viviamo. Le borse di studio non hanno soltanto un valore economico, ma anche un valore simbolico e morale e sono dunque un attestato di stima nei vostri confronti. Ci auguriamo siano di buon auspicio poiché possiate continuare il vostro percorso con lo stesso entusiasmo, impegno, spirito di sacrificio e determinazione che avete finora dimostrato negli studi”.

“Ricordatevi – ha concluso Valsecchi – che voi siete il futuro e che il nostro Paese avrà bisogno delle vostre menti. Un ringraziamento va alle vostre famiglie, che con il loro esempio vi stanno accompagnando nella crescita, e agli insegnanti, che quotidianamente contribuiscono alla vostra formazione cercando di fornirvi sempre stimoli nuovi. Desideriamo anche congratularci con gli studenti che non hanno raggiunto questo premio perché riescano ad esprimersi sempre al meglio in base alle inclinazioni di ognuno”.

Ai ragazzi, oltre all’attestato di merito, è stata consegnata una copia del libro contenente le foto dell’archivio Marenzi, in mostra all’esposizione “Controluce – Strade di Vita”, tenutasi al monastero del Lavello a inizio novembre.

Le premiazioni sono state inaugurate dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado:

Stefano Benedetti, della scuola A. Manzoni, con 10;

Mattia Colosimo, della scuola A. Manzoni, con 10;

Daniele Colosimo, della scuola A. Manzoni, con 10;

Alice Gandolfi, della scuola Manzoni, con 10 e lode;

Arianna Losa, della scuola A. Manzoni, con 10;

Alessandro Miceli, della scuola A. Manzoni, con 10 e lode;

Vanessa Negri, della scuola C. Cittadini, con 10 e lode.

I premiati della scuola secondaria di secondo grado:

Lorenzo Abosinetti, dell’istituto L. Rota, con 100/100;

Giorgia Brusadelli, del liceo A. Manzoni, con 92/100;

Giulia Butta, dell’istituto L. Rota, con 92/100;

Giorgia Gandolfi, dell’istituto L. Rota, con 100/100;

Sara Melzi, dell’istituto L. Rota, con 100/100;

Luca Plebani, dell’istituto L. Rota, con 100/100;

Kimberley Reid, dell’istituto G. Parini, con 92/100.

Michele Carenini