CALOLZIO. “BULLDOWN”: LA STORIA DI GIADA CANINO DIVENTA UN LIBRO

CALOLZIOCORTE – La storia di Giada Canino, 19enne calolziese che ha saputo trasformare le difficoltà della vita in vittorie, diventerà un libro. In uscita l’8 agosto, la biografia “Bulldown” racconta la vita di Giada, una giovane donna affetta da sindrome di Down e ipovedente che, attraverso lo sport e i propri traguardi, ha reso la sua esperienza un messaggio potente contro ogni forma di discriminazione.

L’idea di questa biografia è nata quasi per caso, durante un’estate in Calabria. Elio Canino, padre di Giada, racconta che tutto è cominciato quando ha conosciuto insieme alla figlia l’avvocata Claudia Conidi Ridola. Colpita dalla storia e dalla personalità di Giada, Conidi ha sentito il bisogno di raccontarla; dopo pochi giorni, ha contattato la famiglia proponendo di scrivere un libro. “Logicamente le abbiamo detto di sì – racconta Elio – e le abbiamo inviato uno scritto che conteneva tutto ciò che aveva vissuto Giada, da prima ancora che nascesse. Lei ci ha dato una grande mano a trasformarlo in un libro”. Il risultato è una biografia toccante e autentica, in cui è Giada stessa a raccontarsi in prima persona. Dall’infanzia segnata dal bullismo alle sue vittorie nel ballo, fino agli episodi che hanno segnato la sua crescita, “Bulldown” è un viaggio nella storia di una ragazza che ha saputo affrontare le difficoltà con coraggio, senza mai perdere il sorriso. Il libro si presenta con queste parole: “Giada Canino, 19 anni, è la testimonianza vivente di come passione e determinazione possono trasformare ogni ostacolo in un trampolino di lancio. La sua è la storia vera di una giovane donna che ha saputo trasformare il dolore in energia, la fragilità in forza, la diversità in bellezza.

Nata con Sindrome di Down e Ipovedente, Giada ha sfidato i pregiudizi e ha risposto agli attacchi del Cyberbullismo con il sorriso e la grinta, dimostrando che la vera forza risiede nella capacità di non arrendersi. Questo libro racconta la sua vita straordinaria, il talento che l’ha portata a vincere titoli Nazionali e Europei nella Danza Paralimpica e l’amore incondizionato per questa disciplina.

Dalle difficoltà quotidiane alle medaglie conquistate, fino al trionfo ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, dove ha rappresentato l’Italia nella Danza Sportiva conquistando un argento, il suo percorso è un inno al coraggio e alla resilienza. Non una semplice biografia, ma un racconto fonte di ispirazione per chiunque si senta fuori posto, escluso o incompreso”.

Ma “Bulldown” non è solo un libro: è anche un progetto educativo che punta a coinvolgere i giovani di tutta Italia. Il 31 marzo scorso, Giada ha parlato davanti a 240 studenti delle scuole medie di Matera; “Con la sua semplicità e il suo modo di fare – spiega il padre – Giada è riuscita a far passare il messaggio che vogliamo portare avanti: nessuno ha il diritto di prendere in giro l’altro, che sia normodotato, disabile, anziano, uomo o donna. Tutti siamo uguali e speciali, con le nostre caratteristiche particolari”

Il libro sarà presentato ufficialmente l’8 agosto a Catanzaro, durante le vacanze estive della famiglia in Calabria. È già prenotabile su Amazon, con consegna a partire dal 17 agosto, e sarà disponibile in tutte le librerie entro la fine del mese.

Nel frattempo, la famiglia Canino sta organizzando una serie di presentazioni, a partire da Calolziocorte e Vercurago, per poi estendere il tour ad altre città. “Ci crediamo tanto – conclude Elio Canino – e vogliamo fare in modo che nessun’altra famiglia debba vivere le difficoltà che abbiamo vissuto noi”.

Michele Carenini