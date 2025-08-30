CALOLZIO: CARTELLI DIVELTI ALLA ROTONDA TRA CORSO DANTE E VIA MAZZINI

CALOLZIOCORTE – Nella notte tra il 29 e il 30 agosto, presumibilmente un’auto ha sbagliato manovra a Calolziocorte. Precisamente alla rotonda tra corso Dante e via Mazzini, subito prima di Vercurago.

L’auto ha divelto alcuni cartelli metallici pubblicitari che separano la strada dal marciapiede. Impedendo in tal modo l’accesso ai pedoni, che ora devono passare a sinistra. Grazie alle telecamere installate, la polizia locale verificherà l’accaduto.

Intanto il Comune di Calolziocorte ha già avvisato l’azienda per il ripristino della segnaletica e dei cartelli.