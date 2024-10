CALOLZIO. CHIUSO DI NUOVO IL BAR AL KAFERINO, PREGIUDICATI NEL LOCALE

CALOLZIOCORTE – Il bar “Al Kaferino” di Corso Dante ha subìto una nuova chiusura, dopo quella che aveva seguito la contestazione di irregolarità amministrative a fine settembre. Il Questore Stefania Marrazzo ha emesso un ordine di chiusura per il locale, a causa della presenza di frequentazioni pericolose e di individui con precedenti penali nel locale.

L’ordine del Questore recita: “Locale sottoposto a chiusura temporanea per sospensione della licenza di somministrazione per giorni 3 (tre) ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n.773”. Il decreto citato, nello specifico, afferma: “Il questore può sospendere la licenza di un esercizio (anche di vicinato), nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

Questa situazione rappresenta un ulteriore problema per l’attività, che solo un mese fa aveva ricevuto la sospensione della licenza e la chiusura del locale a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Durante quell’ispezione erano emerse gravi irregolarità amministrative, come la mancanza di certificazioni sanitarie e la presenza di un dipendente non regolarizzato. In quell’occasione, era stata inflitta anche una pesante sanzione economica.

Il titolare era riuscito a riaprire il bar lunedì scorso, ma giovedì mattina un nuovo intervento degli agenti dell’ufficio licenze della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Lecco, probabilmente collegato al primo, ha fatto nuovamente abbassare la serranda.