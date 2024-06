CALOLZIO, CHIUSURA NOTTURNA PER LA SP180 PER CARENNO

CALOLZIOCORTE – Attraverso un’ordinanza, la Provincia di Lecco dispone la chiusura totale al transito per due notti della SP180, dal pk 32+300 (all’altezza dell’intersezione con via Oneta, a Calolziocorte) al pk 33+000 ca. (all’altezza dell’intersezione con via Bertolo, a Carenno).

La strada rimarrà chiusa dalle 21 di martedì 2 luglio sino alle 6 di mercoledì 3 luglio e dalle 21 di mercoledì 3 luglio sino alle 6 di giovedì 4 luglio (salvo apertura anticipata per ultimazione anzitempo dei lavori) per l’effettuazione di lavori di riasfaltatura del piano viabile, con la precisazione che, in caso di avverse condizioni metereologiche o di imprevisti, la chiusura potrà essere reiterata nelle notti seguenti, sempre nella medesima finestra di orario notturno.