CALOLZIOCORTE – I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco su disposizione della Procura della Repubblica di Lecco hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo residente a Calolziocorte per lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi in danno della moglie. A seguito del provvedimento emesso dal P.M. Chiara Stoppioni, il Tribunale di Lecco ha disposto la custodia in carcere dell’autore del delitto.

I Carabinieri sono intervenuti presso un pubblico esercizio di Calolziocorte verso mezzogiorno del giorno 25 gennaio in quanto era stata segnalata la presenza di una donna a terra. Giunti sul posto, un bar adiacente la stazione ferroviaria di Calolziocorte, la vittima, 38enne di nazionalità extra UE, era stata adagiata su di una lettiga medica dagli operatori del 118 già presenti sul posto che la trasportavano all’ospedale di Lecco dove veniva ricoverata in prognosi riservata per varie lesioni all’apparato muscolo-scheletrico.

La ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri ha consentito di comprendere come il marito connazionale convivente di 45 anni, nella stessa mattinata, l’aveva aggredita per motivi di gelosia.