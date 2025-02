CALOLZIO, DAL 10 FEBBRAIO SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAVIRANO

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha comunicato che, a partire da lunedì 10 febbraio, inizieranno le opere per la mitigazione del rischio da caduta massi in via Favirano – I e II tratto.

La circolazione veicolare verrà garantita con l’istituzione di un senso unico alternato, mediante l’utilizzo di movieri o di impianti semaforici coordinati.

Durante l’esecuzione di disgaggio e posizionamento reti si renderà necessario, per motivi di sicurezza, procedere alla chiusura totale del tratto stradale interessato dai lavori indicativamente nella fascia oraria 8:30-16. L’amministrazione comunale comunicherà con congruo anticipo le date di chiusura totale del tratto di via Favirano.

M. C.