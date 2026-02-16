CALOLZIO: DIMESSI DALL’OSPEDALE GLI INTOSSICATI DA MONOSSIDO DI CARBONIO

CALOLZIOCORTE – Tutti a casa dopo una notte da incubo. I sei membri di una famiglia di origine senegalese di Calolziocorte, colpiti da un’intossicazione da monossido di carbonio , sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano. Il ricovero, iniziato sabato all’alba, è durato appena una giornata grazie al trattamento in camera iperbarica.

L’episodio si è consumato in un appartamento di via Mandamentale. Il padre di famiglia ha confessato di aver acceso un braciere all’interno dell’abitazione per combattere il freddo. Durante la notte, il dispositivo avrebbe generato gas tossici, saturando l’aria della stanza e causando l’avvelenamento.

Intorno alle 3 del mattino, l’uomo si è svegliato con difficoltà respiratorie. Ha subito notato che moglie e quattro figli – dai 6 mesi ai 18 anni – erano in condizioni simili. Allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici del 118 insieme ai vigili del fuoco di Lecco. I familiari sono stati evacuati e condotti prima ai pronto soccorso di Lecco e Merate, poi trasferiti a Milano per le cure specialistiche. I pompieri, intanto, hanno bonificato l’immobile dopo accurati rilievi.