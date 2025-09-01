CALOLZIO: DISTRIBUZIONE EXTRA PER I SACCHI ROSSI, IL CALENDARIO

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha previsto, per i cittadini che hanno terminato il kit annuale di 52 sacchi rossi erogati dai distributori automatici per l’anno 2025, la possibilità di richiedere ulteriori sacchi rossi e azzurri a pagamento,presso la sede distaccata del Municipio, in via Antonio Stoppani n. 25 (ingresso adiacente alla Polizia Locale, entrata lato destro).

La distribuzione e la riscossione, esclusivamente tramite POS, avverrà presso l’ufficio dedicato alla distribuzione dei sacchi rossi nei seguenti giorni ed orari:

– lunedì 1 settembre, dalle 13.30 alle 16.30

– lunedì 8 settembre, dalle 13.30 alle 16.30

– lunedì 15 settembre, dalle 13.30 alle 16.30

– lunedì 22 settembre, dalle 13.30 alle 16.30

– lunedì 29 settembre, dalle 13.30 alle 16.30.

RedCal