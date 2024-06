CALOLZIO, DON MATTEO: “GRATITUDINE PER UNA NUOVA ESPERIENZA”

CALOLZIOCORTE – Il pomeriggio di sabato è stato l’occasione per accogliere come vicario dell’Unità pastorale di Calolzio-Foppenico-Sala il giovane don Matteo Cortinovis.

Il salone dell’oratorio di Sala ha ospitato il sacerdote, che, dopo un momento di preghiera e di benvenuto, ha risposto alle domande dei bambini sulla sua esperienza.

Cortinovis ha ricordato: “Sentivo il desiderio del sacerdozio già da quando facevo il chierichetto nella parrocchia di Pedrengo; ho abbracciato la mia vocazione stando accanto a don Alessandro, il curato della mia parrocchia ed ora, dopo 11 anni passati in seminario, sono all’inizio di un nuovo percorso”.

“I miei genitori – ha spiegato Cortinovis – ora sono contenti del mio percorso, ma inizialmente erano contrari e per questo non ho potuto entrare in seminario in prima media, ma solo in prima superiore. Lì ho passato gli anni più belli della mia vita finora, in questo nuovo capitolo nell’Unità pastorale vorrò poter dire lo stesso”.

A seguire, il nuovo vicario ha celebrato la messa nella chiesa di Sala insieme a don Antonio Vitali e al vicario don Valentino Ferrari, esternando “la gratitudine per un capitolo della vita fatto di amicizie ed esperienze e l’apertura di una nuova pagina”.

Michele Carenini