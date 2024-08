CALOLZIO: DOPO LE POLEMICHE, “SOSPESO” IL T-RED DI CORSO DANTE

CALOLZIOCORTE – Dopo aver riparato il semaforo all’incrocio tra corso Dante e via Galli, che aveva riportato un guasto pochi giorni fa, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere a tempo indeterminato il funzionamento del dispositivo T-Red installato a quell’incrocio, al centro di numerose polemiche.

Come spiegato dal sindaco Marco Ghezzi, la cui attività ha ricevuto una serie di critiche sui social a causa della pioggia di multe emesse, “l’obiettivo dell’amministrazione non è mai stato quello di fare cassa attraverso le sanzioni, ma di far rispettare le regole della strada, segnalando a quell’incrocio solo i veicoli che oltrepassano, a semaforo rosso, la striscia d’arresto”.

“Tra i cittadini – ha proseguito Ghezzi – si è generato un allarmismo eccessivo: per questo, la scelta di sospendere il funzionamento del T-Red è stata fatta anche per monitorare la situazione e “far abituare” anche le persone più recidive a rispettare le regole”. Il semaforo della discordia era stato anche al centro di una lettera della capogruppo di minoranza Sonia Mazzoleni, che una settimana fa aveva annunciato la prossima istituzione di una raccolta firme per rimuovere il T-Red.

Il sindaco ha ribadito ulteriormente la sua convinzione per cui il numero elevato di multe riguardi solamente le cattive abitudini dei guidatori: “Il T-Red già installato tempo fa in corso Europa, riguardo questo, può fare scuola, poiché le contravvenzioni di quel dispositivo hanno visto un calo esponenziale nel giro di pochi mesi, ed è ciò che mi aspetto anche da quello di corso Dante”.

Michele Carenini