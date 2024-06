CALOLZIO. DUE EVENTI PER LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte ospiterà due eventi dedicati al tema dei migranti, con l’obiettivo di creare uno spazio di conoscenza e dialogo tra chi ha vissuto esperienze di migrazione e il pubblico.

Il primo evento si terrà domani, giovedì 6 giugno alle 21, e prevede la presentazione del libro “Chiusi Dentro: i campi di confinamento nell’Europa del XXI Secolo”. Parteciperanno gli autori Manuela Valsecchi e Duccio Facchini, che offriranno un approfondimento sui campi di confinamento e detenzione in Europa, mettendo in relazione diverse realtà del continente come i Cpr italiani e i campi balcanici ai lager libici, dove i migranti subiscono spesso trattamenti disumani.

Il secondo evento, programmato per sabato 8 giugno, è intitolato “Libri parlanti: persone da incontrare, ascoltare e conoscere”. Organizzata dall’associazione comunità Il Gabbiano, l’iniziativa partirà alle 14:30 con “9 storie di migranti in cerca di casa e di chi ha dato loro un’opportunità”, e si concluderà in un aperitivo etnico alle 19, seguito alle 20:45 dalla proiezione del film “Erasmus in Ghaza” dei registi Chiara Avesani e Matteo Delbò. Iscrizione obbligatoria sul sito.

È possibile consultare i prossimi eventi a riguardo in provincia a questo collegamento.