CALOLZIO, OPERAIE FERITE IN FABBRICA: OGGI SCIOPERO PER LA SICUREZZA

CALOLZIO – Alla Gavazzi Tessuti di Calolziocorte, azienda che produce tessilei tecnico, due giovani operaie (25 e 27 anni) sono rimaste ferite mentre lavoravano – una avrebbe subita l’amputazione di alcune dita di un piede.

A causare il grave infortunio, giovedì scorso, sarebbe stato un rotolo di tessuto che ha colpito violentemente le due operaie. La donna in condizioni più gravi è stata operata al ‘San Gerardo’ di Monza.

Per oggi i sindacati hanno indetto una agitazione di quattro ore negli stabilimenti e le sedi della Gavazzi di Calolzio, Cisano e Arcore. In una nota di CGIL, CISL e UIL viene espressa “Piena solidarietà e disponibilità a offrire assistenza per qualsiasi necessità che le lavoratrici ritengano opportuna. In attesa che chi di competenza svolga gli accertamenti e individuino eventuali responsabilità. riteniamo inaccettabile che, ancora una volta, lavoratrici possano subire infortuni durante lo svolgimento delle loro mansioni, rischiando conseguenze ancora più gravi. Questo episodio dimostra, inevitabilmente, che qualcosa non ha funzionato in termini di prevenzione”.

RedCro