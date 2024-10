CALOLZIO, IL 20 OTTOBRE AL LAVELLO “MERCATINO BABY”: TUTTI I DETTAGLI

CALOLZIOCORTE – La Pro Loco di Calolzio ha organizzato, per domenica 20 ottobre dalle 14, la 7ª edizione del Mercatino Baby. L’iniziativa, che si svolgerà sul lungolago in località Lavello, è un’occasione per i più piccoli ed i loro genitori di scambiare, esporre e vendere giochi, libri, giornalini, figurine ed altri oggetti per bambini che dovranno essere funzionanti, puliti e in buono stato.

La manifestazione è aperta a tutti i bambini, di età massima 14 anni. Non è possibile esporre abbigliamento e scarpe. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione presso la sede della Pro Loco Calolziocorte Aps in via F.lli Calvi, snc, martedì, giovedi e sabato mattina dalla 10 alle 12 o via Whatsapp al 3924145664. L’iscrizione dovrà essere presentata dalla persona adulta responsabile del bambino e che sarà presente durante l’evento.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.