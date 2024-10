CALOLZIO. IL CORO SAN GIORGIO PRESENTA IL CONCERTO “DEL PENSIERO SI FA MUSICA”

LECCO – Sabato 12 settembre alle 21 un nuovo concerto del coro San Giorgio di Acquate. Si tratta dell’ultimo concerto della rassegna “Metà del mondo son donne”. Una iniziativa promossa con il contributo della Fondazione comunitaria del lecchese – fondo arti dal Vivo e sostenuta da Acinque Energia e Larioretiholding. L’ingresso è gratuito.

Un viaggio nell’arte e nella musica partito lo scorso novembre con una serie di concerti originali, dalla musica sacra alla musica pop fino a questo momento conclusivo dal titolo “Del pensiero si fa musica”.

Sarà un concerto ricco di emozioni in un luogo significativo e prezioso come il Santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte. Non sarà solo un concerto di musica sacra, ma il tema dell’intera rassegna convergerà in questo momento conclusivo costruito con autori contemporanei.

Ad accompagnare il coro in alcuni pezzi il Maestro Stefano Aldeghi. Dirige Gianmarco Aondio. Laureato in Medicina e Chirurgia, Aondio è un autodidatta nella formazione musicale, ha studiato direzione corale con i maestri D. Innominato, M. Pigazzini e G. Graden.