CALOLZIO, IL GIOVANE MATTEO GANDOLFI IN MISSIONE PER UN ANNO A CUBA

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata Missionaria Mondiale di domenica 20 ottobre, l’Unità pastorale di Calolzio, Sala e Foppenico saluterà il giovane seminarista Matteo Gandolfi, che partirà per un’esperienza di un anno in missione a Cuba, fino ad agosto 2025.

Venerdì 18 alle 20.30, presso la cattedrale di Bergamo, il giovane riceverà il crocifisso e il mandato missionario dal vescovo della diocesi di Bergamo Francesco Beschi, mentre sabato 19, nella chiesa di Sala di Calolzio, la messa delle 18:30 presieduta dal direttore del Centro Missionario di Bergamo don Massimo Rizzi sarà un momento speciale per la comunità.

A seguire, in oratorio, ci sarà un giro pizza solidale, il cui ricavato sarà devoluto a Gandolfi per la missione a Cuba e sarà devoluto personalmente dal giovane missionario.