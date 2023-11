CALOLZIO: IL PERIODO ROMANO, LE ORIGINI SPIEGATE DALLO SCRITTORE DELL’ORO

CALOLZIOCORTE – Nella serata di venerdì 17, Dario Dell’Oro ha ripercorso le radici della storia del paese, intrecciate con i Romani.

La Pro Loco di Calolziocorte, nell’ambito dell’Estate di San Martino e in previsione del centenario della nascita del comune, ha organizzato due filoni di eventi sulla storia di Calolzio, uno “per una storia passata che nessuno ha mai scritto”, il secondo dalla fondazione del comune nel 1927.

Il primo di questi, che rientra nel primo filone, è stato chiamato “Per una storia di Calolzio: il periodo romano“, e si è svolto venerdì sera: il relatore è stato Dario Dell’Oro, scrittore calolziese conoscitore del paese, dei suoi archivi e della sua storia.

Dell’Oro ha introdotto la presentazione a partire dai resti rinvenuti durante la costruzione della diga di Olginate, dal 1939 al 1944, come punto di origine di un lungo percorso di ritrovamenti di epoca romana, spesso catalogati e poi andati persi; esso si snoda da Vercurago al Lavello fino a Lorentino e poi a Bergamo, seguendo la via di collegamento tra la città orobica e Como. Alcuni di questi ritrovamenti sono, nella zona del mulino Mandelli allo sbocco della Gallavesa, monete raffiguranti l’imperatore Antonino Pio datate intorno al 161 dopo Cristo e tombe sparse; in piazza Regazzoni una zona sacra con tombe a coperchio e colonne e colonnette di marmo di tempietti, alte 3-4 metri, svanite nel nulla; seguendo il corso del torrente Buliga, fino al ponte della Gerra tra via Colleoni e via Fratelli Calvi, una necropoli scoperta durante la ristrutturazione dell’ex consorzio agrario, con anfore d’incinerazione e tombe; la zona del Lavello, notoriamente sacra, le cui cronache del Monastero raccontano del ritrovamento, nel 1880, di “un corpo morto desfatto, spostato il quale sgorgò una fonte d’acqua miracolosa”, nell’ambito di una zona di sepoltura, tegoloni e un pavimento in mosaico a tessere bianche e nere”.

Uno dei ritrovamenti più significativi è avvenuto a Lorentino: a inizio ‘900, durante i lavori nella sacrestia della chiesa, è stata infatti rinvenuta una lapide votiva dove il possidente Quinto Vibio Severo aveva fatto una dedica alla dea della caccia e protettrice dei confini Diana, ora custodita nel museo di Città Alta a Bergamo. Quinto Vibio Severo faceva parte della famiglia dei Vibi, proprietari di latifondi “dal Lambro all’Adda”, e aveva posizionato la lapide a Lorentino a protezione della sua proprietà: da ciò un’ipotesi è che il toponimo Lorentino potrebbe derivare da Laurentino, un bosco di allori come era solito averne ai confini di un latifondo, ma difficile da immaginare in questa zona: Lorentino però, nasce più probabilmente insieme alle molte Logrentino nell’arco alpino e in Ticino, da una denominazione comune, con nomi ricorrenti già prima dei Romani come nel caso di Rossino, da rösa, il piazzale lasciato da un ghiacciaio che si ritira in mezzo alle montagne; quando una rösa si ritira in mezzo alle colline, diventa una nava, una sorta di concavità come il paese bresciano di Nava.

Un altro nome ricorrente nelle cronache è quello di Cremellina, territorio comunale che si estendeva dall’attuale Pascolo verso il lago, fiorente nel ‘300: il comune era situato nel delta del fiume Gallavesa, formato prima del ‘700 da tre grossi rami e ad oggi non più visibile, ed è sparito da tutte le carte dal 1373, forse distrutto in una delle battaglie sostenute dal signore Bernabò Visconti nella zona o da un’alluvione. Cremellina nasce da crèm, termine che indica un’altura tra le acque, come nel caso della brianzola Cremella, di Crema e Cremona come due emergenze dello scomparso lago Gerundo.

Come visto, “la maggior parte dei reperti riguardano l’edilizia o le monete, poiché i Romani, penetrati nell’Italia transpadana a inizio II secolo avanti Cristo, hanno avuto bisogno di tessere relazioni commerciali con la popolazione locale e muoversi attraverso i passi frequentati per gli scambi di merci per poter ottenere in cambio la fiducia di una popolazione utile per la difesa dai barbari del nord Europa”. Riguardo ciò, prosegue Dell’Oro, “nel 59 avanti Cristo Giulio Cesare valutò di dare la cittadinanza ai lombardi per combattere i Galli e, unitamente, cercò di valorizzare le loro usanze, mantenendo per esempio la cucina, facendo così scoprire, nelle parole di Cesare, “una pasta bianca e disgustosa” che era il burro”.

I Romani “erano abituati ad arruolare uomini in centro e sud Italia, impiegando perciò un vestiario leggero non adatto al freddo alpino e i frombolieri per le battaglie in campo aperto, in sofferenza contro i Reti e i Camuni sulle montagne: i primi scontri furono così più in là nel tempo, dal 15 avanti Cristo, per bloccare i Reti in discesa dallo Spluga, da Chiavenna e dal Maloja. I mercenari, dopo queste battaglie, si stabilirono in Italia per difendere la nuova capitale dal 286 Milano, ma soprattutto per le condizioni di vita migliori”.

Dell’Oro ha precisato che”nel nostro territorio, Roma costruì vari limes con torri d’avvistamento sul lago, che di giorno comunicavano tramite il fumo e di notte con il fuoco, passando le informazioni da Como a Lecco a Chiavenna anche con le barche. A Como era presente addirittura il praefectus classis, comandante in capo della flotta, presente nel resto d’Italia soltanto a Ravenna”.

Dell’Oro ha ricordato che “i locali Celti vivevano tutta la vita a mezza costa, senza spostarsi oltre, poiché fino al 1700 l’Adda non era irregimentato come oggi: immaginando di non avere la massicciata della ferrovia, costruita nell’800, il terreno era solo un degrado verso il lago, con il delta del Buliga che dall’attuale piazza del Comune entrava nella palude dell’Adda. I Romani, per evitare la malaria, arrivavano da Bergamo dall’alto, attraverso una via che da Pontida e Villasola passava per San Gregorio, Monte Marenzo, Favirano, Lorentino e Rossino vecchia a scendere verso piazza Regazzoni. Questa strada, costruita tra I e II secolo dopo Cristo, era una strada di arroccamento, esclusiva per gli spostamenti rapidi delle milizie senza il rischio di incontrare civili; il ponte è datato III secolo dopo Cristo, nel periodo di Milano capitale”.

Riguardo il ponte, Dell’Oro ha segnalato che “durante i lavori di realizzazione della diga, la sponda venne arretrata di 50 metri rimuovendo il limo per questioni di sicurezza e si scoprì che il ponte romano aveva circa le dimensioni dell’attuale, 150 metri di lunghezza ridotti nei secoli a 100 per l’insabbiamento delle strutture, e 4 metri di larghezza: il ponte era completamente in pietra ed era dotato di una testata di ponte per l’imbocco e di vari piloni, posti a distanza variabile tra loro per consentire il corretto deflusso dell’acqua e dotati di due triangoli per rompere la corrente, con un arrotondamento sul retro per evitare gorghi in prossimità del ponte. Il ponte aveva dai 16 ai 18 archi e delle fondamenta di pali di quercia, ritrovati in perfette condizioni nel 1942, con basamenti in malta”.

La struttura “è stata rimossa con la dinamite, per costruire la diga ed eliminare le resistenze all’acqua che avrebbero potuto favorire l’allagamento della città di Como. Dall’altro lato del ponte, nel giardino di Villa Sirtori ad Olginate, è presente una costruzione del ‘400 che ingloba una testata di ponte di un’opera precedente, disallineata rispetto all’altro lato, insieme ad armi e monete datate al periodo di Commodo, tra il 180 e il 192 dopo Cristo: il ponte del III secolo potrebbe dunque essere stato una nuova versione di un ponte precedente”.

Dell’Oro ha ricordato che “la strada romana da Villasola alla Gerra ci porterà alle epoche barbariche, dove negli incontri del prossimo anno cercheremo di capire i Longobardi e i loro movimenti”.

Ha poi concluso ricordando l’incontro del 24 novembre, “che da 1927 al 1950, passando attraverso la Seconda guerra mondiale, racconta storie di campanilismi e pettegolezzi del paese”.

Michele Carenini