CALOLZIO, IL SOTTOPASSO È ALLAGATO MA I MEZZI LO ATTRAVERSANO

CALOLZIOCORTE – In queste ore a Calolziocorte il sottopasso è allagato. E, nonostante questo, i mezzi di trasporto stanno passando, rischiando di rimanere in panne o bloccati in acqua. Tutto ciò mentre il semaforo è lampeggiante, e sono presenti i vigili e la Polizia Locale.

Inoltre l’asfalto del marciapiede ostruisce le pompe, quindi l’acqua non defluisce regolarmente. Quasi sicuramente la motivazione dell’allegamento è questo.

Una situazione non nuova. Anche l’ultima volta il semaforo era lampeggiante e non rosso. Le macchine e i mezzi attraversano nonostante la presenza della polizia locale, che non sta fermando i mezzi. Bensì li sta facendo passare comunque, nonostante vi sia ancora l’allegamento in corso.