CALOLZIO IN FESTA CON LE NOTE NATALIZIE DEI RAGAZZI DELLA “MANZONI”

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte si è svegliata avvolta da una magica atmosfera natalizia nella mattinata di martedì 16 dicembre, grazie all’entusiasmo e al talento degli alunni delle classi 3C e 3A dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte accompagnati dai professori Massimo Tavola e Alberto Sgrò. I giovani studenti hanno trasformato le vie del paese in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, regalando sorrisi, emozioni e tanta allegria con canti e musiche natalizie.

Il loro percorso musicale ha toccato alcuni dei luoghi più significativi della comunità: dal Bar Café Noire, accolti con grande calore da Romana e Maurizio, al distributore Barocelli, dove Massimo e Fabio hanno applaudito con entusiasmo l’iniziativa. Non è mancata una tappa speciale alla scuola dell’infanzia di Foppenico, dove i più piccoli hanno ascoltato incantati le melodie natalizie, così come al Liceo Rota, al mercato cittadino e al Bar Milano, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Momento particolarmente significativo è stato l’arrivo in Municipio, dove i ragazzi sono stati accolti dal sindaco Marco Ghezzi, dal vicesindaco Aldo Valsecchi e dall’assessore Cristina Valsecchi. Tra dolci, bevande e calorosi ringraziamenti, gli studenti hanno portato la loro musica in tutti gli uffici comunali, riuscendo a trasmettere un’autentica gioia natalizia e a creare un clima di festa condivisa.

Il percorso si è concluso alla scuola primaria di Foppenico, dove gli alunni hanno accolto i ragazzi con grande entusiasmo insieme alle maestre, cantando anche insieme alcune canzoni natalizie. Infine il ritorno al “Manzoni”, dove il gruppo ha girato anche per tutte le classi della scuola.

Un’iniziativa semplice ma dal grande valore simbolico, che ha dimostrato come la scuola, attraverso l’impegno e la creatività dei suoi studenti, sappia essere cuore pulsante della comunità. Un Natale che a Calolziocorte è iniziato così: con la musica, i sorrisi e la voglia di stare insieme. Alla fine gli alunni e i professori erano stanchi ma soddisfatti di aver diffuso il clima natalizio per tutta la città.